An einem Warnstreik mit Kundgebung vor dem Untertürkheimer Tor des Stuttgarter Daimler-Werks beteiligen sich rund 4000 Beschäftigte. Zu ihnen spricht unter anderem IG Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger, der erneut an die Arbeitgeber appellierte, sich am 24. Januar "einen ganz großen Schritt nach vorne zu bewegen. Sonst wird die IG Metall bei der Eskalation nochmal eine deutliche Schippe drauflegen." Insgesamt beteiligen sich im Bezirk bis 14 Uhr zirca 9000 Metallerinnen und Metaller an Warnstreiks, Kundgebungen und Frühschlussaktionen. In den Spät- und Nachtschichten der verschiedenen Daimler-Werksteile sind weitere Aktionen geplant.