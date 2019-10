"Ich gehe vor allem zum Gewerkschaftstag, weil ich etwas bewegen will. So finde ich zum Beispiel, dass es Optimierungsbedarf beim DGB Rechtsschutz gibt. Auch das Thema Mitgliederbonus kommt mir bisher in der IG Metall zu kurz. Der Vorstand sollte dazu ein Konzept entwickeln und bei den kommenden Tarifverhandlungen in die Forderungsdiskussion miteinbeziehen."