Betriebsrat initiiert Magnet-Rückgewinnung

Beim Windradhersteller Vestas in Lübeck hatte der Betriebsrat eine bestechende Idee. Hochwertige Materialien werden wiederverwendet und landen nicht einfach auf dem Schrott. Kluges Recycling hilft Kosten sparen, sichert Arbeitsplätze und begeistert die Beschäftigten für den Umweltgedanken.

Vestas ist der Weltmarktführer für Windenergieanlagen. Das dänische Unternehmen baut eine neue Generation von Generatoren. Dafür wurde in Travemünde eine neue Halle errichtet. "Die Produktion ist sehr gut angelaufen", sagt der Betriebsratsvorsitzende von Vestas Nacelles, Donald Magdanz. Für das alte Werk in Lübeck entstand im Betriebsrat die Idee eines Repair-Shops, wo einzelne Komponenten und ganze Generatoren überholt und aufgearbeitet werden.



Dadurch haben die Beschäftigten großes Wissen für die Wartung und Reparatur der verschiedenen Generatoren-Typen erworben. Sie wissen Bescheid über die Materialeigenschaften, die Schwachstellen und die Störanfälligkeit. Qualitativ sind die überholten Generatoren genauso hochwertig wie neue - aber eben viel günstiger. "Wir können uns jetzt daran machen, Reparaturarbeiten für Generatoren zu standardisieren, dass es sich lohnt, sämtliche Generatoren im Lübecker Werk zu reparieren und warten zu lassen", sagt Magdanz.



Seit der Umsetzung der Idee wandern Komponenten nicht mehr zum Schrotthändler, sondern werden verstärkt recycelt. Ein Großteil der Komponenten wird aufgearbeitet und erneut verwendet. Das ist kostengünstiger, sichert Arbeitsplätze und schont die Umwelt. Denn die Magnete enthalten wertvolle seltene Erden, bei deren Gewinnung giftige Schlämme entstehen, was durch wiederholten Einsatz vermieden werden kann.





Intelligent Ressourcen schonen